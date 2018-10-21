В Совфеде рассказали о «катастрофических последствиях» выхода США из ДРСМД

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев дал комментарий в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Косачева, если американская сторона выйдет из договора, последствия будут «катастрофическими». Это приведет к тому, что США смогут размешать ракеты наземного базирования дальностью до 5.5 тыс. км в Польше и Прибалтике, что будет представлять угрозу для российской стороны. Кроме того, прекращение действия ДРСМД приведет к непродлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Если это соглашение не будет пролонгировано, это может привести к нарушению договоренностей о нераспространении ядерного оружия.

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«Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия», — заявил Косачев.

Он добавил, что в настоящее время заявления Соединенных Штатов являются «продолжающимся шантажом», поскольку они не предоставили конкретного обоснования своего решения о выходе из договора, что предусматривает документ. Также Косачев заметил, что американская сторона может пересмотреть решение, если Россия и Китай согласятся на модернизацию ДРСМД.

Ранее Трамп заявил о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, так как российская сторона якобы нарушает соглашение.