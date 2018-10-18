Путин о возможности ядерного удара по России: агрессор просто сдохнет

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в случае ядерного удара по России возможные агрессоры «просто сдохнут».

По словам главы государства, Россия никогда не станет наносить превентивный ядерный удар, а проведет атаку только в случае предполагаемой агрессии, убедившись, что она имела место.

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«Агрессор должен знать, что мы как мученики попадем в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться», — заявил Путин.

Ранее Путин ответил на вопрос про Крым.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России на «Валдае».