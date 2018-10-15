Минобороны: проамериканские формирования имитируют борьбу с ИГ в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что коалиция во главе с США и подконтрольные им курдские формирования продолжают имитировать борьбу с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) в сирийской провинции Дэйр-эз-Зора. Об этом говорится в поступившем в «Газету.ru» сообщении ЦПВС.

Он подчеркнул, что несмотря на заявление Пентагона о победе над ИГ в Сирии, террористы до сих пор сохраняют контроль над отдельными районами страны.

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«При этом возглавляемая США международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования СДС продолжают имитировать борьбу с игиловцами на юге провинции Дэйр-эз-Зор», — сказал Савченко.

По его словам, бездействие проамериканских формирований позволило террористам установить полный контроль над восточным берегом реки реки Евфрат на протяжении 20 км между городами Хаджин и Эс-Суса.

Ранее в ЦПВС заявили, что боевики ИГ в Сирии захватили в плен 130 семей беженцев общей численностью около 700 человек.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.