Figaro: российские С-400 стали «дипломатическим рычагом»

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал не только флагманом российского экспорта вооружений, но и новым «дипломатическим рычагом», пишет французская газета Le Figaro.

При этом в России, которая преследует идею соперничества с Вашингтоном, продолжают сравнивать ЗРК С-400 с американской системой Patriot, чтобы подчеркнуть свое преимущество по различным параметрам, говорится в материале. Как отмечает газета, показатели С-400 остаются лишь в теории, а настоящие данные о комплексе ЗРК широкой общественности не будут доступны, считает Le Figaro.

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Так, зарубежные государства, которые заинтересованы в покупке ЗРК С-400 и по последним данным уже подписали контракты — это Турция, Индия и Китай. У каждой из них собственные интересы, отмечается в материале. Например, Турция покупает российскую систему для того, чтобы задеть НАТО. Индия с помощью С-400 хочет противостоять усилению Китая и проводящимся у спорного региона Кашмир боевым испытаниям Пакистана, пишет газета. А Китай пытается противостоять военному присутствию в Южно-Китайском море, говорится в материале. Как отмечается, Москва при этом представляет C-400 в качестве ключевого элемента многополярного глобального порядка.

В октябре сообщалось, что Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400‍. Позже в Индии заявили, что страна осознает риски введения против нее санкций США из-за покупки российского оружия.

Помимо этого, в сентябре США ввели санкции в отношении Китая после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 и самолетов Су-35. В связи с этим китайская сторона обвинила Вашингтон в нарушении основных принципов международных отношений.

Месяцем ранее турецкая сторона подтвердила решение Анкары о покупке российских С-400 вопреки давлению США.