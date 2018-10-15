В Совбезе заявили о возможной встрече Патрушева и Болтона на следующей неделе

Пресс-секретарь Совета Безопасности России Евгений Аношин заявил, что секретарь Совбеза Николай Патрушев может встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что встреча состоится на следующей неделе в Москве.

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«Встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона планируется... Сейчас прорабатывается перечень вопросов для обсуждения», — заявил Аношин.

Ранее сообщалось, что Патрушев провел встречу с генсеком Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.