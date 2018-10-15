«Ъ» выяснил, что власти намерены потратить на ледокол «Лидер» 98,6 млрд рублей

В России планируют построить три атомных ледокола «Лидер», при этом первый обойдется в 98,6 млрд руб. без НДС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, 3 октября глава «Росатома» Алексей Лихачев передал в кабмин доклад, содержащий данные об оценочной стоимости проекта, рассчитанной межведомственной рабочей группой во главе с вице-премьером Юрием Борисовым.

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Уточняется, что строительство будет с 2020 года профинансировано из бюджета. В эту сумму не входят топливо для первой загрузки, страхование и банковская гарантия. Кроме того, с 2018 по 2020 годы Минпромторг найдет еще 950 млн руб., которые пойдут на разработку системы электродвижения ледокола.

Как отмечается, сдача первого судна должна состояться в 2027 году. По экспертным оценкам, итоговая стоимость первого ледокола составит 115 млрд руб., а последующие модели будут на 10% дешевле.

Ранее сообщалось, что ледокол «Александр Санников» вошел в состав арктического флота России.