Нидерландский генерал обвинил Россию в провокациях за Полярным кругом

Начальника военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри обвинил Россию в попытках спровоцировать британских и нидерландских морских пехотинцев в ходе учений НАТО за полярным кругом, передает The Daily Telegraph.

В частности, генерал обратил внимание на растущий интерес военных кораблей России к учениям — по его словам в последние годы во время маневров в рамках стандартной программы военные видят больше российских кораблей, чем обычно, и они приближаются ближе, чем в предыдущие десятилетия. По его словам, они хотят сделать свое присутствием видимым.

Также он отметил, что российские истребители совершают пролеты над военными кораблями для обозначения своего присутствия.