Взрывы на арсенале под Черниговом повредили 80 домов

В результате взрывов на военном складе под Черниговом, где ранее произошел пожар, были повреждены 80 домов в 10 населенных пунктах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Украинские власти рассказали, что в зоне ЧС в данный момент проходят комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, а также объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

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«По результатам обследований определено поврежденными 80 домов, квартир и других капитальных сооружений в 10 населенных пунктах», — отчитались в местной администрации.

Пожар на арсенале вспыхнул ночью во вторник, 9 октября. В пятницу, 12 октября, поступала информация о росте интенсивности взрывов на складе.