В Киеве впервые прозвенел колокол по погибшему солдату в Донбассе

На территории минобороны Украины впервые прозвонил колокол памяти, который будет звучать после смерти каждого украинского солдата в Донбассе. Об этом сообщается на странице в фейсбуке украинского президента Петра Порошенко.

Украинский лидер присутствовал на открытии колокола. В воскресенье, 14 октября, военные вспомнили военнослужащего Михаила Рыбака.

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«Отныне и навсегда каждое утро этот памятный колокол будет напоминать нам о доблестных и отважных героях. Вечная им память и слава», — сказал Порошенко.

Помощник министра обороны Юрий Бирюков отметил, что колокол будет звучат в любой день.

«Это будет каждый день. И в будни, и в выходные. И в обычные дни, и в самые новогодние», — передает УНИАН слова Бирюкова.

Ранее сообщалось, что украинских ветеранов АТО поздравили клипом с ополченцами и убитым экс-главой ДНР Александром Захарченко.