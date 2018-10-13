В ЛНР заявили о гибели двух женщин при обстрелах ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил Киев в «циничных» обстрелах жилых районов в Донбассе. Слова Марочко передает РИА «Новости».

По его словам, обстрел производился с направления Золотое. Марочко отметил, что украинские военные атаковали Марьевку из 120 мм минометов.

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«Погибли две гражданские женщины», — сказал представитель Народной милиции.

Также он рассказал, что погибшие были матерью и дочерью.

Марочко подчеркнул, что атака ВСУ была «циничной», так как производилась в выходной день в вечернее время.

Представители украинских военных не сообщали об атаке по ЛНР.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил отвечать на огонь в Донбассе из любого имеющегося в наличии оружия.