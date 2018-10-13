Министр обороны Украины ушел с воинской службы

Глава украинского минобороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские телеканалы.

Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко подписал рапорт Полторака.

«Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу», — сказал Порошенко во время выступления в Киеве.

Реклама

Украинский президент рассказал, что с 1 января на Украине вступает в силу закон «О национальной безопасности». Согласно ему, возглавлять украинское оборонное ведомство теперь будет гражданское лицо.

Порошенко подчеркнул, что Полторак продолжить руководить оборонным ведомством, но в должности гражданского министра.

Ранее пранкер Вован подтвердил звонок министру обороны Украины от имени Порошенко.