Никки Хейли рассказала о договоренности Израиля и Сирии

Власти Сирии, Израиля и ООН договорились повторно открыть пограничный переход «Кунейтра» на сирийско-израильской границе, рассказала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает ФАН.

«ООН, Израиль и Сирия договорились вновь открыть переход «Кунейтра» между Израилем и Сирией на Голанских высотах 15 октября», — сказала Хейли.

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Она также подчеркнула, что США приветствуют открытие этого перехода, который находится на Голанских высотах, и выразила надежду на предоставление миротворцам ООН необходимого доступа и гарантий безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что делегация израильских и американских военных тайно приезжала на Украину, чтобы ознакомиться с характеристиками российского зенитно-ракетного комплекса С-300.