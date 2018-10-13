CNBC сообщил о проблемах с разработкой гиперзвукового оружия в России

Россия испытывает проблемы с разработкой гиперзвукового оружия, о котором говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники в американской разведке.

Речь идет о гиперзвуковой ракете «Авангард». По данным CNBC, Россия в настоящий момент ищет новый источник для производства компонентов из углеродного волокна, поскольку нынешний источник считает ненадежным.

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В то же время выполнение программы по производству таких ракет стоит в приоритете, поэтому ракеты к 2020 году все же должны быть готовы к эксплуатации, отмечают источники телеканала.

«Корпус гиперзвукового планирующего аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе [в атмосферу], поэтому происходит отказ внутренних систем», — цитирует CNBC источник.

По его словам, Россия рассчитывает, что в течение года компоненты из углеволокна буду произведены.

Ранее в США заявили о неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружию.

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