На границе Газы в стычках с военными Израиля погибли шесть палестинцев

На границе сектора Газа в столкновениях с израильскими военными погибли шесть палестинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в результате столкновений также пострадали около 60 человек.

Как отмечается, военные Израиля открыли огонь по группе палестинцев, которые вышли за пограничные заграждения.

Ранее сообщалось, что на границе сектора Газа в результате стычек с израильской армией пострадали не менее 376 палестинцев.