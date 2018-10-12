На границе Газы в стычках с военными Израиля погибли шесть палестинцев
На границе сектора Газа в столкновениях с израильскими военными погибли шесть палестинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в результате столкновений также пострадали около 60 человек.
Как отмечается, военные Израиля открыли огонь по группе палестинцев, которые вышли за пограничные заграждения.
Ранее сообщалось, что на границе сектора Газа в результате стычек с израильской армией пострадали не менее 376 палестинцев.