Американский адмирал рассказал о «бдительности» из-за подводных сил России

Российские подлодки могут нанести удар по Европе и континентальным США, пишет американский журнал The National Interest.

Пентагон вновь говорит о том, что несмотря на то, что надводные военно-морские силы России не представляют серьезной угрозы для ВМС США, подводные силы Кремля являются серьезным вызовом не только для Вашингтона, но и для союзников Америки по НАТО, говорится в материале. Как отмечает издание, со стороны России существует угроза удара по Европе или континентальной части США с помощью крылатых ракет морского базирования.

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Как рассказал командующий военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго, у России есть возможности, которые заставляют его «беспокоиться» и быть «бдительным». По его словам, один из поводов для таких беспокойств представляет собой российский подводный флот. Помимо этого, американский адмирал считает, что возможности российских надводных сил и военно-морской авиации не сопоставимы с возможностями Соединенных Штатов. Высокая конкурентоспособность у России и США именно в сфере подводного флота, считает Фогго.

Командующий военно-морскими силами США в Европе отметил, что Россия продолжает развиваться и проводить исследования в этой области, рассматривая подлодки в качестве ассиметричного ответа Соединенным Штатам. В качестве потенциальной угрозы США адмирал привел в пример российскую подводную лодку «Долгорукий». Кроме этого, он отметил субмарину «Северодвинск», подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», а также новые подводные лодки класса «Кило».