CBS: ураган «Майкл» нанес «катастрофический» урон базе ВВС США во Флориде

Обрушившийся на США ураган «Майкл» нанес «катастрофический» урон базе ВВС Тиндалл в штате Флорида, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию от местных властей.

Отмечается, что ураган полностью разрушил зону обслуживания самолетов, а также серьезно повредил каждое здание. Помимо этого в результате стихийного бедствия была утеряна пристань Тиндалл.

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На телеканале добавили, что в данный момент военная база «бессрочно» эвакуирована, на ней не работают электричество и основные коммуникации.

Ранее сообщалось, что число жертв «Майкла» возросло до шести.