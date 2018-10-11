Нетаньяху: Трамп поддерживает действия Израиля против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает действия израильского стороны против Ирана в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп поддерживает «борьбу Израиля» против военного присутствия Ирана в САР.

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Он также добавил, что прибытие эсминца ВМС США Ross в порт израильского Ашдода является «выражением поддержки США».

Ранее сообщалось, что США объявили о денонсации договора о дружбе с Ираном.