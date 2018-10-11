В Индии ответили на угрозы США по поводу закупок российских С-400
Источник в военно-промышленном секторе Индии заявил, что страна не намерена прекращать сотрудничество с Россией из-за угроз Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Индии осознают, что американская сторона может наложить санкции в случае покупки у России С-400.
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Отмечается, что источник не уточнил, намерено ли руководство страны добиваться от США послаблений в связи с возможными ограничениями.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки ответить Индии на покупку российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400.