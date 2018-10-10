В Словакии упал военный самолет

Учебный самолет ВВС Словакии L-39 разбился в районе военной авиабазы Слиач, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу военного ведомства Петера Гайдоша.

Уточняется, что самолет потерял управление во время маневра.

«Два учебных самолета L-39 проводили учения в воздушном просторе в районе авиабазы Слиач. После одного из маневров один из самолетов потерял управление и упал на землю», — сказал министр.

По его словам, мотор самолета вышел из строя. Пилотам удалось катапультироваться.