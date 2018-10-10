Россия отказалась от приглашения на учения в грузинскую лабораторию Лугара

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Россия получила приглашение на учения в грузинской лаборатории Лугара, однако отказалась от участия в них, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной отказа стало нежелание российской стороны участвовать в легитимизации деятельности исследовательского центра. По мнению Карасина, лаборатория Лугара представляет опасность, «поскольку никто не понимает, что и зачем там исследуется или производится».

Реклама

Замминистра отметил, что за один визит невозможно понять, над чем работают лаборатории.

«Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов», — добавил Карасин.

Он также подчеркнул, что в Цхинвале и Сухуме сообщали о проникновении не свойственных региону болезней с грузинской территории.

Ранее экс-министр государственной безопасности Грузии рассказал о создании лаборатории Лугара, где США могли проводить эксперименты над людьми.