Делегация из России в ОЗХО обвинила Британию в работе с «Новичком»

Замминистра промышленности и торговли России, возглавляющий российскую делегацию на 89-й сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге, Георгий Каламанов заявил о том, что российская сторона уверена в том, что в Великобритании ведутся работы с отравляющим веществом «Новичок», передает РИА «Новости».

«И нет никакого сомнения в том, что в Великобритании работы с «Новичками» велись и ведутся в лаборатории Министерства обороны в Портон-Дауне, находящейся в непосредственной близости от Солсбери и Эймсбери. Не в этом ли кроется первопричина отказа Лондона действовать в соответствии с положениями Статьи IX КЗХО для прояснения этой эфемерной истории», — сказал Калманов.

Он также подчеркнул, что в России никогда не производилось и не накапливалось «вещество под принятым на Западе названием «Новичок».