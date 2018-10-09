СБУ рассматривает три версии взрыва на военном складе под Черниговом
В пресс-службе украинского президента Петра Порошенко назвали три версии возникновения возгорания на военном складе в Черниговской области. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.
По данным Службы безопасности Украины (СБУ), основной версией является проникновенные на территорию склада диверсионной группы, которая совершила поджог. Кроме того, к возгоранию могло привести нарушение правил пожарной безопасности, а также умышленный поджог или подрыв, которые были произведены для того, чтобы скрыть нехватку боеприпасов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пожар на военном складе в Черниговской области был организован российской стороной.
Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3.40 по местному времени. Десятки тысяч местных жителей эвакуированы, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, закрыто воздушное пространство.