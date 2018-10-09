National Interest рассказал об опасности холодной войны между Россией и США

Игнорирование проблем в отношениях между Россией и США отражает повсеместное непонимание чрезвычайных угроз гонки вооружений в ядерную эпоху, пишет Лайл Голдштейн в The National Interest.

Издание отмечает, что многие в настоящее время не замечают новых признаков холодной войны между Москвой и Вашингтоном, которые проявляются в сотнях миллиардов долларов, которые обе страны тратят на создание стратегического ядерного вооружения нового поколения. Еще одним признаком холодной войны является «опасная тенденция» развертывания этого оружия в регионах, в которых это вызывает дестабилизацию.

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Автор обращается к статье с русскоязычного сайта «Военное обозрение» под «интригующим, если не тревожным» заголовком: «Вместо тысячи боеголовок: спасет ли Россию «Булава»?». В частности, в ней сказано о том, что американская система противоракетной обороны более современна, в сравнении с российской, и сильнее защищена. Голдштейн отмечает, что в статье также дается высокая оценка американскому подводному флоту с баллистическими ракетами. Тем не менее, для ответа России хватило бы «наземных ядерных комплексов шахтного и мобильного базирования», однако они уязвимы, именно поэтому следует сохранить «ядерную триаду» российских подлодок, говорилось в статье.

Автор National Interest задается вопросом, отвечает ли озабоченность Кремля своей «ядерной триадой» национальным интересам Америки, и хочет ли Вашингтон видеть российских командиров в состоянии напряжения с пальцем на «ядерной кнопке». Если это так, заключает автор, то такая позиция может окончательно вернуть страны в период холодной войны между Россией и Соединенными Штатами, еще больше повысив риск недопонимания, эскалации, упреждающих ударов и катастрофических аварий в очень близкому к реальности сценарию подводного столкновения.