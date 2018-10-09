В Черниговской области в селах люди смели с прилавков все продукты

В Черниговской области в селах рядом с эпицентром взрывов на военных складах местные жители полностью раскупили продукты в магазинах, передает УНИАН.

На данный момент более 12 тысяч человек были эвакуированы в села на безопасном расстоянии от складов с боеприпасами.

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Именно в этих селах прилавки опустели. Это произошло из-за того, что в небольших магазинах продукты привозят под запись.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности Украины рассматривают несколько возможных причин возникновения пожара, который привел ко взрыву боеприпасов на военном складе в Черниговской области, среди которых есть также версия о диверсии.