На Украине рассказали про интенсивность взрывов на военном складе
Представители генштаба Украины сообщили о том, что интенсивность взрывов на шестом арсенале военного склада с боеприпасами, который расположен рядом с населенным пунктом Ичня в Черниговской области, достигает двух-трех взрывов в секунду, передает РИА «Новости».
«По состоянию на 7.00 утра интенсивность взрывов составляет два — три взрыва в секунду», — сообщили в генштабе Украины.
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Ранее сообщалось, что из зоны взрывов на военном складе в Черниговской области эвакуировали более 10 тысяч человек.
Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3:40 по местному времени. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.