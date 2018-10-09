Из зоны взрывов на военном складе в Черниговской области эвакуировали более 10 тысяч человек

Из-за взрывов на военном складе в Черниговской области эвакуировали более 10 тысяч человек, передает УНИАН.

В эвакуации задействовано 23 автобуса, людей вывозят в поселки Парафиевка и Иржавец.

Эвакуированы свыше 10 тысяч человек. Из 3 и 5-километровой зоны поражения все жители в настоящее время эвакуированы. Со станции Гребенка Полтавской области направлен пожарный поезд. Подразделения ГСЧС в области переведены на усиленный вариант несения службы», — сообщили в ГСЧС в области.

Ранее сообщалось, что данных о пострадавших при взрыве на военном складе под Черниговом пока нет.