Sun: Россия намерена превратить Ливию в «новую Сирию»
Россия якобы хочет отправить войска в Ливию для того, чтобы «взять под контроль» крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в ЕС. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
По данным издания, британская разведка предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об этих «планах» России.
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Как отмечается, российская сторона также якобы планирует сделать из Ливии «новую Сирию».
При этом издание утверждает, что Россия хочет «отправить военных» в Ливию для контролирования Запада.
Ранее министр экономики и промышленности Ливии Насер Шаглан заявил, что ливийская сторона ждет возвращения российских компаний.