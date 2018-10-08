В ЦАР может появиться представительство Минобороны России

Россия предложит Центральноафриканской Республике создать свое представительство в стране, а также помощь в восстановлении ее армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Речь идет о проекте соглашения между правительством России и правительством ЦАР.

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В документе говорится, что целью соглашения является содействие ЦАР в области военного и военно-технического сотрудничества, обучение военнослужащих ЦАР тому, как работать с поставляемой техникой и вооружениями.

Как отмечается, представительство Минобороны будет финансироваться с российской стороны. В него будут входить пять человек: руководитель представительства, его заместитель, помощник руководителя представительства по контрактной работе, старший офицер и референт-переводчик.

Подчеркивается, что сотрудники представительства не будут участвовать в боевых действиях на территории ЦАР.