Япония выразила надежду на оборонное сотрудничество с Россией

Начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано заявил, что Япония надеется на продуктивное сотрудничество с Россией в оборонной сфере, передает РИА «Новости».

Данное заявление Кавано сделал в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, которые состоялись в понедельник, 8 октября, в Москве.

Реклама

«У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией», — сказал Кавано.

Он заявил о признательности Японии за решение России не задействовать Курильские острова в ходе учений «Восток-2018».

Кавано также поблагодарил Шойгу за оперативную помощь, которую Россия оказала Японии после землетрясения в 2011 году.

Ранее глава российского Минобороны назвал цель российских военных учений.