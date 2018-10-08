Япония выразила надежду на оборонное сотрудничество с Россией
Начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано заявил, что Япония надеется на продуктивное сотрудничество с Россией в оборонной сфере, передает РИА «Новости».
Данное заявление Кавано сделал в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, которые состоялись в понедельник, 8 октября, в Москве.
«У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией», — сказал Кавано.
Он заявил о признательности Японии за решение России не задействовать Курильские острова в ходе учений «Восток-2018».
Кавано также поблагодарил Шойгу за оперативную помощь, которую Россия оказала Японии после землетрясения в 2011 году.
Ранее глава российского Минобороны назвал цель российских военных учений.