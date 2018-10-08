В ДНР подсчитали выпущенные Украиной по Донбассу снаряды

Представитель сампровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что за минувшую неделю Украина выпустила по прифронтовым районам более 1800 боеприпасов, передает ДАН.

Он также отметил, что в первую неделю октября украинская армия 164 раза нарушила режим прекращения огня.

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«С 1 по 7 октября общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов – 1807, что составило 5,3 тонны, или 107 ящиков», — сообщил Якубов.

По его данным, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения, восемь домов было повреждено.

Ранее в ДНР заявили о переходе на их сторону сотрудника СБУ.