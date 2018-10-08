Шойгу назвал единственную цель учений российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Кацутоси Кавано заявил, что учения российской армии направлены исключительно на оборону территории страны, передает РИА «Новости».

Шойгу напомнил Кавано, что Россия приглашала наблюдателей из Японии на учения «Восток-2018», чтобы те смогли удостоверится в мирных целях российской армии, однако японские атташе не появились на маневрах.

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«Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», — добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона учла пожелания Японии и не проводила учения «Восток-2018» на Курильских островах.

Ранее Шойгу рассказал, как часто Россия планирует проводит крупные военные учения.