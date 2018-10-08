Лукашенко оценил влияние украинского конфликта на Белоруссию

Военный конфликт на Украине приводит к тому, что в Белоруссию массово везут украинское оружие. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, передает УНН.

Лукашенко подчеркнул, что Минск не в коем случае не хочет вмешиваться в события на Украине.

Реклама

«Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, — мы об этом поговорим — влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — подчеркнул белорусский президент.

Также Лукашенко добавил, что конфликт на Украине не ухудшил отношения белорусов и украинцев.

Ранее президент Белоруссии заявил, с Украины в страну «идет беда».