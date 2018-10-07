Минобороны Украины показало карту заминированных территорий Донбасса

Украинское министерство обороны представило карту, на которой отмечены заминированные территории Донбасса. Карта опубликована на официальном сайте военного ведомства.

В ведомстве рассказали, что карта разработана совместно с неправительственной организацией The HALO Trust. Отмечается, что она нужна для того, чтобы снизить угрозы несчастных случаев из-за «несанкционированного» обращения со взрывоопасными предметами.

Реклама

Также в минобороны добавили, что в данный момент Украина является одной из самых «загрязненных минами» стран.

Согласно карте, большая концентрация мин и других взрывоопасных предметов наблюдается в районе Мариуполя, а также Славянска.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва мины в Горловке погибли трое детей.