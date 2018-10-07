Минобороны сообщило о сократившемся вдвое количестве уклонистов

За последние два года в России число уклонистов от армии снизилось вдвое. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бурдинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что отношение молодежи и родителей к вооруженным силам кардинально изменилось.

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«За последние два года, если брать с 2016 года, у нас вдвое уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от военной службы. И на сегодняшний день их 1600 человек», — сказал Бурдинский.

По его словам, соцопросы показывают высокий уровень доверия населения к вооруженным силам.

«При этом эти 80% [граждан] говорят: служить в армии — это просто необходимо», — добавил Бурдинский.

Ранее Генштаб оценил годность призывников к службе в армии России.