Пентагон прокомментировал возможную отставку министра ВВС США

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт прокомментировала информацию о готовящейся отставке министра Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон, которой якобы недоволен американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данная информация является «ерундой».

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Она также отметила, что министр ВВС подчиняется главе Пентагона и не входит в кабинет министров.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп планирует уволить Хезер Уилсон, которая отвечает за создание космических войск США.