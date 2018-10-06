Пентагон представил Трампу доклад об уязвимостях военной промышленности США

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан предоставил американскому лидера Дональду Трампу доклад об уязвимостях оборонно-промышленной базы страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что данный отчет является «историческим» документом.

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По ее словам, Трамп «впервые со времен президента Эйзенхауэра» напрямую задействован в защите оборонно-индустриального сектора США.

Ранее сообщалось, что Пентагон нашел почти 300 уязвимостей в военной промышленности США.