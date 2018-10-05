Лукашенко обеспокоился вымиранием мужиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился большим процентом отсрочек от военной службы в стране. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, около 80% из числа подлежащих призыву молодых людей имеют отсрочку.

«Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам... То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики», — сказал белорусский президент.

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Лукашенко посетовал, что в случае войны многие даже не смогут воспользоваться оружием. Он пообещал, что власти страны подумают над тем, как «научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью».

«Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих», — добавил Лукашенко.

Комментируя вопрос о престиже службы в армии, президент Белоруссии отметил, что она по-прежнему является почетным долгом.

Ранее Лукашенко спустя сутки отменил запрет на продажу в Белоруссии алкоголя по ночам.