Появились кадры с места крушения МиГ-29 в Подмосковье

Появились фотографии с места крушения самолета МиГ-29 в Подмосковье. Об этом сообщает «ФАН».

Как уточняется, фотографии были сделаны сразу после крушения истребителя. На снимках видно, что он еще горит.

Ранее сообщалось, что во время учебно-тренировочного полета в Московской области, недалеко от Егорьевска, потерпел крушение самолет МиГ-29УБ, принадлежащий ЛИИ им. Громова. Экипаж направил самолет в пустынное место, после чего успешно катапультировался.