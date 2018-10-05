Россия заключила с Индией контракт на поставку С-400

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели был заключен контракт на поставку Индии С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что стоимость контракта превышает сумму в $5 млрд.

По словам Пескова, соглашение на поставку С-400 было заключено на полях визита Путина в Индию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил о том, что президент России Владимир Путин подпишет в ходе своего визита в Индию контракт на поставку этой стране пяти полков зенитных ракетных систем С-400.