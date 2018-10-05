В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

В Московской обрасти разбился истребитель МиГ-29, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье», — сказал источник.

Авария произошла под Егорьевском. По предварительным данным, пилоты катапультировались.

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В 2016 году в Пушкинском районе Подмосковья также разбился Миг-29, тогда пилот погиб.

В 2014 году истребитель МиГ-29 упал рядом со школой в Воскресенском районе Московской области, при крушении пострадали два пилота.