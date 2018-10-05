СМИ: КНДР заморозила демонтаж главного ракетного полигона

Северокорейские власти в начале августа остановили работы по демонтажу своего основного ракетного полигона. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на исследование аналитического центра 38 North при университете им. Джона Хопкинса.

В конце июля данная исследовательская группа сообщала, что Северная Корея начала демонтировать ключевые объекты на полигоне Сохэ, где проходили испытания ракетных двигателей.

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Специалисты центра пришли к выводу об остановке демонтажа, руководствуясь спутниковыми снимками от 27 сентября.

По мнению экспертов, низкая активность по разборке полигона может быть обусловлена разными причинами. В их числе — подготовка к визиту на объект международных наблюдателей. Также в центре не стали исключать, что полигон будет уничтожен после второго визита в КНДР госсекретаря США Майка Помпео, который пройдет 7 октября.