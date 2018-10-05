FP: Трамп планирует уволить министра по созданию комических войск США

Американский президент Дональд Трамп недоволен работой министра Военно-воздушных сил (ВВС) Хизер Уилсон, которая отвечает за создание космических войск, и планирует ее уволить. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

В издании рассказали, что Трамп может уволить Уилсон после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Однако, уточнили в журнале, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Реклама

Также в FP добавили, что в администрации Трампа уже начались обсуждения о кандидатуре нового министра. Наиболее вероятным из претендентов называется республиканец-конгрессмен Майк Роджерс, который давно выступал за идею военного освоения космоса.

Ранее журнал Politico писал, что космические войска могут ослабить военных США.