Минобороны назвало число погибших из-за экспериментов над людьми в Грузии

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что из-за экспериментов над людьми в лабораториях, расположенных на территории Грузии, передает RT.

«Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовым летальным исходом пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек», — сказал Кириллов.

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По его словам, речь идет о препарате, который производит компания бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда.

Ранее сообщалось, что Пентагон ответил на вопрос о биологическом оружии в Грузии.