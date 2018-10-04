Пентагон пообещал испытать гиперзвуковое оружие раньше срока

Пентагон пообещал, что испытает гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось. Об этом заявил первый замминистра обороны США Патрик Шанахан, передает РИА «Новости».

Шанахан подчеркнул, что США активно занимают разработкой такого рода оружия.

«Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас», — подчеркнул замглавы Пентагона.

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По его словам, в настоящий момент ведомство подсчитывает необходимый объем средств.

Ранее в США заявили, что Соединенные Штаты неспособны противостоять российскому гиперзвуковому оружию.