В Крыму отреагировали на рассказ о «невидимом» украинском бронекатере

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отреагировал на рассказ украинских военных о бронекатере, «невидимом» для российских кораблей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, на Украине пытаются рассказать «сказки про «Летучего голландца», которым никто не поверит.

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«Теперь, очевидно, они заявят, что у них на базе морского флота Украины еще есть много морских вооружений, но они тоже невидимые. Это очень удобная позиция, рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда», — добавил Иоффе.

Ранее сообщалось, что командир украинского бронекатера «Кременчуг» назвал свое судно «невидимым» для российских кораблей.