На Украине заявили о «невидимых» для России бронекатерах

Командир украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регула заявил, что его судно «невидимо» для российских кораблей. Об этом он рассказал в интервью агентству «Укринформ», сообщает РИА «Новости».

Военный рассказал, что его катер сопровождал украинские корабли «Донбасс» и «Кореец» при переходе в Азовское море. При этом, по словам Регулы, до Керченского пролива им удалось дойти «вообще незамеченными».

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«Они (экипаж российских кораблей — «Газета.Ru») сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова «потерялись» и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле «Донбасса» шли», — заявил командир катера.

По его словам, бронекатер может оставаться незамеченным благодаря маленькому размеру, радиопоглощающим обводам корпуса и специальной покраске.

Ранее сообщалось, что МВД Украины увеличивает присутствие в акватории Азовского моря.