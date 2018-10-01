Иран нанес авиаудар по Сирии

Иранские военные нанесли авиаудары на восточном берегу Евфрата в Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

Отмечается, что удары были нанесены по организаторам теракта на военном параде в Ахвазе и подконтрольным им объектам.

По данным СМИ, удар был нанесен воздушно-космической дивизией Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

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Ранее сообщалось, что иранские власти задержали 22 человек, подозреваемых в причастности к организации теракта в Ахвазе.

Утром в субботу, 22 сентября, в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошла террористическая атака на участников военного парада. Погибли 24 человека, более 50 пострадали.