В России начались полигонные испытания электромагнитного оружия

В России уже проходят испытания электромагнитного оружия на полигонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева.

По его словам, сейчас в России «существуют и очень эффективно развиваются» системы электромагнитного оружия.

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«Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — сказал Михеев.

Он добавил, что сейчас в России также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитных вооружений.

Ранее главнокомандующий российскими Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков рассказал о разработках нового артиллерийского вооружения.