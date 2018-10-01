Главком Сухопутных войск России рассказал о создании новейшего оружия

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в России создается новый артиллерийский комплекс «Набросок». Об этом он рассказал в интервью МК.

По словам главкома, комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена «Набросок» разрабатывается с различными вариантами шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.

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Кроме того, Салюков рассказал, что сейчас завершается разработка нового межвидового артиллерийского комлпекса «Коалиция-СВ».

«Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные аналоги», — отметил главнокомандующий.

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