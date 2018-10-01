В России стартовал осенний призыв на военную службу. В рамках призыва в армию должны пойти 132,5 тысячи человек.

Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, призыв будет осуществляться с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 27 лет.

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Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России Евгений Бурдинский расскажет об особенностях призыва на службу на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Генштабе оценили готовность призывников к службе в российской армии.